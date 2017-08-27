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Manisa’da müthiş mücadele! Akhisar 2-1 Kasımpaşa

Süper Lig'in 3. haftasında Akhisar, 45 dakika 10 kişi oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
22:0027 Ağustos 2017
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Manisa’da müthiş mücadele! Akhisar 2-1 Kasımpaşa

Maça etkili başlayan taraf Akhisar olsa da ev sahibi ekip ilk yarıda istediği üretkenliği sergileyemedi. Öte yandan 45. dakikada Mustafa Yumlu da ikinci sarı kartı görünce Akhisar devreye 10 kişi girdi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

 İkinci yarıda ise etkili olan taraf beklendiği gibi Kasımpaşa’ydı. 10 kişi kalmasına rağmen savunmada iyi direnen Akhisar, 79. dakikada Ömer Bayram’la golü de buldu. Kasımpaşa bu golün şoku atlatamadan 87. dakikada bu kez sahneye Eray Ataseven çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 90+2. dakikada penaltı kazanan Kasımpaşa’da Rangel topu ağlara gönderse de bu gol Kasımpaşa için mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla Akhisar 7 puana yükselirken Kasımpaşa 4 puanda kaldı.

MAÇ KADROSU

Etiketler
akhisar belediyespor Kasımpaşa spor toto süper lig
Son güncelleme: 23:51 | 27.08.2017
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