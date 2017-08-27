Abdullah Avcı: “Milli maçlar öncesinde gücümüzü göstermemiz gerekiyordu”

Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonunda maçı değerlendirdi. Avcı “Milli maç arası öncesinde gücümüzü göstermemiz gerekiyordu ve bunu da başardık” ifadelerini kullandı.

Visça ve Mahmut'un golleriyle Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendirdi. Rakibin alan savunmasından zaman zaman adam adama savunmaya geçtiğini söyleyen Avcı, “Bununla birlikte oyun içinde 7, 8 opsiyon çalıştık. Özellikle Emre'ye yapılan baskılarda stoperleri devreye sokmak gibi opsiyonlarımız vardı. Konyaspor takımına topu bıraktığında oynayabilen bir takım. Bu bölümde 10 dakika oyunu kaybettik. Volkan'ın önemli kurtarışları vardı. İkinci golü attıktan sonra daha çok pozisyon bulabileceğimizi düşündük. Direk oyuna geçince milli maçlar için verilecek ara öncesinde oyun üstünlüğümüzü göstermek bizim için iyi oldu. Avrupa Ligi'nde Konyaspor'a başarılar diliyorum. Milli haftada da Teknik Direktör Lucescu'ya başarılar diliyorum. Aynı zamanda kaptanımız Emre'nin 3, 4 yıl aradan sonra Milli Takıma gitmesi nedeniyle de mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Grupta önemli takımlar var”

Avrupa Ligi grubunu değerlendiren Abdullah Avcı, “Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde bizi ayakta tutan ligimizdir. İyi bir aileyiz. İyi ayaklarımız var. Sevilla maçı sonrasında hem fiziksel hem de zihinsel konuşmalar yaptık. Emre gibi Adebayor gibi önemli isimlerimiz var. Bu karşılaşmada Milli Takım öncesinde doğru oyuncularla cevap verdik. Avrupa Ligi'nde ilk kez grup oynayacağız. Gruba baktığımızda Braga 2 sene önce çeyrek final oynadı. Ludogorets, Şampiyonlar Ligi'nde grup oynamış bir takım. Hoffenheim da ciddi bir takım. 3. torbadan gelecek en önemli ekiplerden birisi” açıklamasında bulundu.

“Milli Takım kararlarına saygılıyım”

Mircea Lucescu'nun açıkladığı kadroyla ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Avcı, “Bir önceki koltukta oturan birisiydim Milli Takım'da. Tercih hakları onlarındır. Aynı süreci ben de yaşadım. Ben oradayken başkaları için de bana soruluyordu bu soru. Ben Milli Takım'da alınan kararlara saygılıyım” dedi.Emre'yle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Avcı, “Emre, Türk futbolunda hep konuşuldu ve konuşulmaya devam edecek. 5 sene evvel Milli Takıma aldığımda ‘Neden aldın' diye soruluyordu, şimdi ‘Neden alınmıyor' diye soruluyor. Çok özel bir futbolcu. Çok yetenekli oyuncularla çalıştım ama en farklısı Emre” diyerek sözlerini tamamladı.

Medipol Başakşehir 2-1 Atiker Konyaspor Ligde üçüncü hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u konuk etti. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin bir araya geldiği maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Başakşehir oldu. İlgili Haberi Oku