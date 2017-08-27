20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu

20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen turnuvayı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Polonya’nın Lublin kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, gruptaki son karşılaşmasında Belarus’u 93-32 yenerek, altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın en skorer ismi milli basketbolcu Ecrin Köse, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Şampiyonada Litvanya ikinciliği, Rusya ise üçüncülüğü elde etti. Türkiye, erkekler kategorisinde ise 6. oldu.

Potanın engel tanımayan yıldızı Deaflympics 2017 hazırlıklarına Ramazan Bayramı için ara veren Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı'nda, yıldız adayı Ecrin Köse, Samsun'daki ailesini ziyaret etti. Üç yıldır Kadınlar Birinci Ligi'nde konuşanlarla birlikte oynayan Köse, hedefinin A Milli Takım'da ve Amerika'da oynamak olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku