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Zidane oğlu Enzo’yu gönderdi!

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, Real Madrid'den Deportivo Alaves'e transfer oldu. 22 yaşındaki oyuncu 3 yıllık sözleşme imzaladı.
00:2730 Haziran 2017
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Zidane oğlu Enzo’yu gönderdi!

Real Madrid Teknik Direkörü Zinedine Zidane’ın oğlu Enzo Zidane, La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves’e transfer oldu. Alaves transferi resmi internet sitesinden ve resmi Twitter hesabından duyururken 22 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Real Madrid as takımıyla çıktığı ilk ve tek resmi maçında geçen sezon İspanya Kral Kupası’nda Cultural Leonesa karşısında forma giyen Enzo Zidane için Madrid ekibinin anlaşmaya geri alma maddesi koyduğu İspanyol basını tarafından aktarıldı.

Etiketler
deportivo alaves enzo zidane ispanya la liga Real Madrid Zinedine Zidane
Son güncelleme: 00:33 | 30.06.2017
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