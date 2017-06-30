Zidane oğlu Enzo’yu gönderdi!

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, Real Madrid'den Deportivo Alaves'e transfer oldu. 22 yaşındaki oyuncu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid Teknik Direkörü Zinedine Zidane’ın oğlu Enzo Zidane, La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves’e transfer oldu. Alaves transferi resmi internet sitesinden ve resmi Twitter hesabından duyururken 22 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

FICHAJE | El Deportivo Alavés ficha a Enzo Zidane por 3 temporadas https://t.co/EiPmFMMQgH ¡Bienvenido! #EnzoAlbiazul pic.twitter.com/5NZbVHb0cu — Deportivo Alavés (@Alaves) 29 Haziran 2017

Real Madrid as takımıyla çıktığı ilk ve tek resmi maçında geçen sezon İspanya Kral Kupası’nda Cultural Leonesa karşısında forma giyen Enzo Zidane için Madrid ekibinin anlaşmaya geri alma maddesi koyduğu İspanyol basını tarafından aktarıldı.