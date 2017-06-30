Şenol Güneş’ten sürpriz karar! Veto…

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılan Tamer Tuna'nın yerine yeni bir yardımcı antrenör istemediğini yönetime iletti. Güneş gelecek sezon mevcut ekibiyle devam edecek.

Beşiktaş’ta son iki sezon yardımcı antrenörlük yapan Tamer Tuna, görevinden ayrılarak Göztepe ile anlaştı. Yönetim kurulu bu gelişmenin ardından Şenol Güneş’in gelecek sezon yardımcılığını yapacak antrenörü belirlemek için çalışmalara başladı. Ancak Güneş, yönetimle yaptığı toplantıda yeni bir yardımcı antrenöre ihtiyacı olmadığını iletti.

Deneyimli çalıştırıcı toplantıda, gelecek sezon mevcut ekibinin kendisi için yeterli olacağını dile getirdi.

Şenol Güneş’in ekibinde antrenman programı ve kondisyon planlamasını yardımcı antrenörler Şeref Çiçek ve Miguel Montanana yapıyor. İdari konularda sorumluluk antrenörlerden Mehmet Kulaksızoğlu’nu ait.

Geçen sezon başında göreve başlayan Marjan Mrmic, kaleci antrenörü olarak çalışmaya devam edecek. Yardımcı antrenörler arasında yer alan analiz uzamnı Eren Şafak da yeni sezonda teknik ekipteki görevine devam edecek. Efsane TRT spikeri Yalçın Çetin spor servisini bıraktı: Radyo`ya geçiyorum İlgili Haberi Oku Beşiktaş istiyor, Pepe üzüyor! İlgili Haberi Oku