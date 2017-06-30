‘Gidiyor’ haberlerinin çıktığı saatlerde Sneijder…

Galatasaraylı futbolcular Florya'da antrenman yaparken, Slovakya kampına götürülmeyeceği iddia edilen Wesley Sneijder, İbiza'daki eğlencesinden canlı yayın yaptı!

Galatasaray camiası İstanbul’a gelen yeni transferlerle yeni bir hava yakalarken, Wesley Sneijder sorunu ile de uğraşıyor! BeIN Sports’un dün akşam Sneijder’in Slovakya kampında yer almayacağı yönündeki ‘son dakika’ haberi sonrasında ilginç an yaşandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı bu haber sonrasında sosyal medyada üzüntü yaşarken bir kısmı da Wesley Sneijder’in ayrılılığının doğru olduğu yönünde görüş belirtti.

Ancak tatilini İbiza’da geçiren Hollandalı yıldız bu haber sonrasında Instagram’dan canlı yayın açarak bir mekanda eğlencesini takipçileriyle paylaştı! Mekanın Sneijder’in yeni açtığı yer olduğu öne sürüldü.