Fenerbahçe, Mirallas’ı istiyor… Manchester’da büyük buluşma!

İngiliz basını, Fenerbahçeli yöneticilerin Kevin Mirallas’ın menaceri Henrotay ile Manchester’da bir araya geldiğini öne sürdü.

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Kevin Mirallas konusunda önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Sarı-Lacivertli yöneticiler ile Kevin Mirallas'ın menaceri Cristoph Henrotay arasında, İngiltere'nin Manchester şehrinde bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bir bilgi verilmezken, Mirallas'ın Everton'dan oynama garantisi alamadığı için ayrılma kararı verdiği belirtildi. Everton Menaceri Koeman'ın da buna onay vermesi nedeniyle Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı kiralama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Yaşanan bu gelişmeler, Everton'a gönül veren futbolseverlerin tepkisine neden oldu.

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Taraftar ikiye bölündüİngiliz ekibinin taraftarları, Kevin Mirallas konusunda ikiye bölündü. Belçikalı oyuncuyu suçlayan grup, “Daha geçen ay sözleşme imzalamıştı. Futbolda artık kontratların da önemi yok. Önemli olan tek şey para. Para için bizi terk etmek istiyor” yorumları yapıldı. 29 yaşındaki futbolcuyu savunan taraftarlar ise, “Yeni sezonda Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz ve daha geniş bir kadroya sahip olmalıyız. Mirallas gibi bir oyuncuyu memnun ederek takımda kalmasını sağlamamız gerekirdi” sözleriyle yönetime ve menacer Koeman'a yüklendi. (Fanatik)