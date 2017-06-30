Fenerbahçe laktat testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün laktat testinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün laktat testinden geçti.

Sarı-lacivertliler bugünkü programı kapsamında, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde 4 ayrı grup halinde laktat testinden geçti. Teste girmeyen kaleciler takımdan ayrı çalışmalar yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, 1 Temmuz Cumartesi günü Düzce'deki Fenerbahçe Resort and Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek ve 8 Temmuz tarihine kadar burada kamp yapacak