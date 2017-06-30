Fenerbahçe Basketbol’un ismi resmen değişti: Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Basketbol ‘Fenerbahçe Doğuş’ oldu. Fenerbahçe-Doğuş anlaşmasının resmiyete kavuşmasının ardından Sarı-Lacivertlilerin sosyal medya hesabı ‘Fenerbahçe Basketbol’ ismini ‘Fenerbahçe Doğuş’ olarak değiştirdi.

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Fenerbahçe Basketbol, önümüzdeki sezondan itibaren ‘Fenerbahçe Doğuş’ ismiyle mücadele edecek.Sarı-Lacivertli kulüp, dün resmi site aracılığı ile yaptığı açıklamada Doğuş ile işbirliği anlaşmasının imzalandığını duyurmuştu.

Twitter’da ‘Fenerbahçe Basketbol’ hesabı da anlaşmanın ardından hesap ismini ‘Fenerbahçe Doğuş’ olarak değiştirdi.