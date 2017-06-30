Denizlispor’un FIFA’dan umudu yok!

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’un Asbaşkanı Taner Atilla, transfer yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atilla, transfer yasağının kalkmasının zor olduğunu, topun artık FIFA’da olduğunu söyledi.

Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla, yeni sezon hazırlıklarına başlayan takımın çalışmalarını izledi. Haluk Ulusoy Tesisleri’ndeki çalışmalara diğer yöneticilerle birlikte izleyen Atilla, yeni sezon hazırlıkları ve transfer yasağı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Atilla, “Yeni sezona merhaba dedik, Bismillah ile başladık. İnşallah sonu hayır olur. Takım bugün toplandı. Şuanda güzel bir atmosfer var, aşağı yukarı transferlerimizi bitmek üzeredir. Cenk ile görüşülüyor, yoldadır. Sankoh ile belli bir aşamaya geldik ama hala bizi yoruyor. Ama bitecek diye ümit ediyoruz. Artık takım bugün başladı, kamp yerleri belirlediler. Erzurum'a gidecekler. Neden Erzurum, Yusuf hocamızın orada 15 günlük bir kursu var. Hem hocanın kursu hem de oksijeni bol diye takımı yükseğe çıkaralım dedik. O nedenle tercihimiz orası oldu” dedi.

Yeni sezon için dört farklı forma bulunduğunu belirten Atilla, bunların içinde taraftarın belirlediği bir formanın da yer aldığını ve formaların haftaya teslimatının yapılacağını aktardı.

Sankoh'un yarın burada yer alacağını belirten Atilla, dedikodulara aldırılmaması gerektiğini kaydetti. Atilla, “Transferin yüzde 80-85'i zaten tutturduk, bitirdik. Olmayan veya gelmeyen arkadaşlarımız olursa da alternatif arkadaşlarımız var, sıkıntımız yok” şeklinde konuştu.

“TRANSFER YASAĞININ KALKMASI ÇOK ZOR”

Transfer yasağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Atilla, transferin ilk yarı sezonu için zor olduğunu, topun artık FIFA'da olduğunu söyledi. Atilla, “Daha bir aylık bir süre var. Ama olmayacak gibi biz adım atmak zorundayız. Dolayısıyla kalkarsa da, yetiştirebilirsek belki bir iki tane transfer yapmayı düşünüyoruz. Ama biz bütün planlarımızı kalkmayacak gibi yapıp, devre arasında artık takviyelerimizi yapacağız. Zor görünüyor, çünkü biz Elazığ'ın kararın da alıp gönderdik, onlar aylar öncesinde başlamış, ama zor öyle söyleyeyim” ifadelerini kullandı.