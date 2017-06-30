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Cristiano Ronaldo ikiz bebeklerini kucağına aldı

09:4530 Haziran 2017
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Cristiano Ronaldo ikiz bebeklerini kucağına aldı

Ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, görebilmek uğruna Konfederasyon Kupası’nı bıraktığı ikizlerine kavuştu. Portekiz’in yarı finalde Şili’ye penaltılarla elenmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos’tan izin alan Ronaldo; biri kız, diğeri erkek olan bebeklerini kucağına aldı. Ronaldo, sosyal medyada çocuklarıyla olan fotoğrafını, “Hayatımın aşklarını kucağıma almaktan çok mutluyum” mesajıyla paylaştı.

Bebeklerin isminin Mateo ve Eva olacağı öğrenildi. Real Madridli yıldızın Christiano Junior adlı 7 yaşında bir oğlu daha bulunuyor.

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cr7 cristiano ronaldo ronaldo
Son güncelleme: 09:48 | 30.06.2017
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