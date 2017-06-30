Bogdanovic: NBA’e giderim ama 5 yıl sonra Fenerbahçe’ye dönerim

Sacramento, başarılı oyuncuyu, 3 yıllığına tam 36 milyon dolar vererek kadrosuna kattı. Bogdanovic böylece NBA’in en pahalı çaylak oyuncusu unvanını almış olacak

Önemli bir silahını kaybetmek üzere olan Fenerbahçe ise ondan doğacak boşluğu gidermek için arayışlara başladı. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız basketbol şube sorumlusu Ozan Balaban, Bogdanovic'in yüzde 51 oranında gittiğini söyledi. Balaban, 24 yaşındaki basketbolcunun kendisiyle sohbetinde şu ifadeleri kullandığını aktardı: “Şimdi NBA'e giderim 29 yaşında Fenerbahçe'ye dönerim. 3 yıl burada oynarım ve 32 yaşında Partizan'a döner orada basketbolu bırakırım.”

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Bogdanovic'in gitmesinden sonra yerine kimin alınacağı bir süredir Fenerbahçe'de tartışma konusu… CSKA Moskova'dan ayrılması gündemde olan Teodosic'in iddiaların aksine sarı lacivertlilerin gündeminde olmadığı öğrenildi.

Real Madrid'den Sergio Llull ve NBA'den Sergio Rodrigues isimlerinin ise listede yer aldığı, başka bazı oyuncularla da temasta olunduğu belirtiliyor. (Hürriyet)