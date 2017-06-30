Beşiktaş istiyor, Pepe üzüyor!

UEFA'ya "5 milyon Euro zarar" sözü veren siyah-beyazlı yönetim, 34 yaşındaki stoperin senelik 3.5 milyon Euro ve 3.1 milyon Euro’luk imza parası talebini karşılayamıyor. Tek seçenek; futbolcu satarak Pepe’yi transfer etmek...

Ali AYDIN – SÖZCÜ / Adı anıldığı günden beri Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran Pepe transferinin süreci yönetimi terletmeye başladı. Başkan Fikret Orman, 34 yaşındaki Portekizli stoper ile prensipte el sıkıştı. Ancak Pepe ve menajeri Mendes'in istediği ücret senelik 3.5 milyon Euro+3.1 milyon Euro imza parası. Beşiktaş, 2 senelik sözleşme istiyor ve bu rakam toplamda 10.1 milyon Euro'yu buluyor. UEFA'nın finansal açıdan kıskacında olan siyah-beyazlılar, FFP nedeniyle bir transfer döneminde 5 milyon Euro zarar edebilir.

SATIŞ YOKSA PEPE DE YOK

Bu durum karşısında Beşiktaş'ın Pepe transferini gerçekleştirebilmesi için bir futbolcusunu satıp bonservis geliri elde etmesi şart. Transfer listesinde, Mustafa Pektemek, Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Pedro Franco bulunuyor. Başkan Fikret Orman'ın ilk amacı bu oyuncuların satışından gelecek parayla Pepe'nin transferini bitirmek.

MARCELO YAP BİR GÜZELLİK!

Beşiktaş’ın futbolcularından en değerli olani Marcelo Guedes. Lyon'un kadrosunda görmek istediği Brezilyalı futbolcu için 6 milyon Euro önerilmişti. Ancak siyah-beyazlı yönetim, 8 milyon Euro talep etmişti. iki kulüp arasında anlaşma sağlanırsa Marcelo giderken kazandıracak. Böylece Beşiktaş'ın önü açılacak ve Pepe transferinin gerçekleşmesinde bir engel kalmayacak. Ayrıca siyah-beyazlı yönetim, Adil Rami transferinde de zorluk yaşamayacak.