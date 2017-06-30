Başpehlivan Şaban Yılmaz: Bazı kispetler hileli

2005 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Şaban Yılmaz, yağlı güreşte bazı rakiplerinin kispetinin içine kaygan bir malzeme diktirdiğini, kaygan malzeme diktirmenin hile olduğunu söyledi.

Yılmaz, bu yıl 10-16 Temmuz’da Edirne'de 656'ncısı düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi şok bir iddiada bulundu. Yılmaz, bazı yağlı güreşçilerin kispetinin içine branda diktirdiğini, branda yüzünden rakibini tutmanın zor olduğunu ve birçok kez yenildiğini ifade etti.

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Yılmaz, “Kispetin içine branda diktiriyorlar. Yağlı güreş, minder güreşine döndü. Kaldırılacak dediler ama kimse oralı olmadı. Dün Fatih Atlı ile güreştim hiç tutulmuyor, kispetin içindeki brandadan dolayı. Ben bu durumun kaldırılmasını istiyorum. Ben de o zaman kispetimin içine branda diktireyim. Ya bu hilenin önüne geçilsin ya da ben de diktireyim. Ben rakibimi tutamıyorum. ‘Tamam diyorlar' ama çözüm yok. Bu hileli kispetleri diktirenler elenmeli. Başpehlivanların yüzde 80'inin kispetinin içinde branda var. İç kazık, paça kazık yapılamıyor. Kispetin içine branda ters dikilmiş. Kayan bir şey dikilmiş, hiç tutulamıyor rakip. Kaç sefer kispet yüzünden elendim. Yağlı güreşin genleriyle çok oynuyorlar” dedi. (Ergin Yıldız/İHA)