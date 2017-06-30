Antalyaspor toplanıyor

Süper Lig’de yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen ve yaptığı flaş transferlerle adından sıkça söz ettiren Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün toplanıyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Ligi 58 puanla 5. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına gidemeyen Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak. Kırmızı-beyazlı takımda futbolcular, 1 Temmuz Cumartesi günü Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrollerine girecek. Akdeniz ekibi, 2 Temmuz Pazar günü ise 15.40 uçağıyla Ankara'ya gidecek. Ankara'dan kara yoluyla Bolu Gerede’ye geçecek Antalyaspor, 2-16 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da kamp yapacak. Akdeniz ekibi Antalyaspor, ikinci kamp dönemi için 18 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak ve 19 Temmuz günü Avusturya'nın Salzburg şehrine gidecek. 30 Temmuz'a kadar burada hazırlıklarına devam edecek Antalyaspor daha sonra yurda dönerek lig hazırlıklarını sürdürecek.

Musa Nizam'ın bugün Antalya'da olması bekleniyor

Daha önce kadrosuna Maicon, Aydın Karabulut, Jeremy Menez, Boffin, kiralık olarak kadrosunda yer alan Salih Dursun ve Drole'ü transfer eden Antalyaspor, geçtiğimiz sezon küme düşen Gaziantepspor'da kiralık olarak forma giyen Trabzonsporlu Musa Nizam ile de anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki defans oyuncusunun bugün Antalya'da olması bekleniyor. Musa Nizam, Antalyaspor alt yapısından yetişirken, 2014 yılında 1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Genç defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor formasıyla kupa ve lig olmak üzere 21 maça çıkarken, toplam 2 gol atma başarısı elde etti.