Yıldız isim Fikret Orman’a seslendi: Beni al başkan!

Vincent Aboubakar, Beşiktaş patronuna, yöneticiler aracılığıyla, “Porto’ya dönmeyeceğim. İstanbul’da çok mutluyum. Kalmak istiyorum” dedi.

Ali AYDIN – SÖZCÜ / Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı takımda tutmak için var gücüyle uğraşıyor. Kamerunlu futbolcunun bonservisinin Lorient ve Porto kulüpleri arasında pay edilmesi, siyah-beyazlıların işini zorlaştırıyor. Yöneticiler, haftalardır süren görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlayamamıştı. Geleceğinin belirsiz olduğu yönünde ifadeler kullandığı belirtilen Aboubakar ise siyah-beyazlı yöneticiler aracılığıyla Başkan Fikret Orman'a seslendi.

GÖRÜŞMELER HIZLANACAK

Aboubakar, sık sık görüştüğü bir yönetici üzerinden Orman'a, “Benim adıma konuşulanlar doğru değil. Beşiktaş'ta kendimi buldum. Porto'ya ya da başka bir takıma gitmek istemiyorum. Gereken fedakârlığı yapmaya hazırım. Beşiktaş'ın bonservisimi almasını istiyorum” mesajı gönderdi. Bu gelişmenin üzerine görüşmelerin hızlandırılması bekleniyor.