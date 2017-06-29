Türkiye Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda Almanya’yı 68-64 yenerek finale çıktı

İspanya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Almanya'yı 68-64 mağlup ederek finale çıktı. Milliler finalde Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Türkiye, Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Almanya’yı 68-64 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada yoluna dolu dizgün devam eden Milliler, son ana kadar büyük bir mücadeleye sahne olan maçı kazanmasını bildi.

Parkeden 68-64’lük galibiyetle ayrılan Ay-Yıldızlılar’da Özgür Gürbulak 36 sayı, 6 ribaund ve 9 asistle inanılmaz bir performans sergiledi. Almanya’da ise Thomas Böhme 25 sayı ve 7 asiste imza attı. Türkiye finalde Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.