Sneijder, Beckham’ın izinde

David Beckham’la adını duyuran LA Galaxy’nin yolundan giden MLS’in yeni takımı LAFC, Galatasaray’ın 10 numarasına iki yıllık kontrat önerdi.

Amerikan’ın saygın yayın kuruluşu ESPN, MLS'in en yeni takımı olan ve ilk maçına Mart 2018'de çıkacak Los Angeles FC'nin Galatasaraylı Wesley Sneijder'a teklif yaptığını yazdı. Kulüp organizasyonunun içinden alınan bilgilere dayandırılan haberde, LAFC'nin Sneijder'a senelik 3.5 milyon dolardan iki sezonluk kontrat önerdiği belirtildi. Buna göre Hollandalı yıldız, sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçirecek, Ocak 2018'le birlikte yeni takımına katılacak.

IBRAHIMOVIC’İ DE ALABİLİRLER

LOS Angeles FC, aynı şehrin takımı Los Angeles Galaxy'nin izlediği yolu tekrarlıyor. LA Galaxy, 2007'de Real Madrid'den David Beckham'ı kadrosuna katmış, böylece ABD 1. Ligi MLS'te (Major League Soccer) ‘süper takımlar' furyası başlamıştı. LAFC'nin Zlatan İbrahimovic'i de istediği ancak İsveçli'nin sakatlığının organizasyonu düşündürdüğü ifade ediliyor.

HOLLYWOOD YILDIZI OLACAK

Hollywood'un ünlü komedyeni Will Ferrel, Los Angeles FC'nin ortaklarından.

– MLS, 2016'da ortalama 21 bin seyirci ile NBA ve NHL'in ortalamalarını geçti. Son üç sezonda büyümenin 3-4 kat olduğu belirtiliyor.

– Sneijder'ın eşi Yolanthe Cabau için Los Angeles şehri oyunculuk anlamında da fırsatlar sunuyor.

– Halihazırda 22 olan takım sayısı LAFC ve Miami'nin katılımlarıyla 24'e çıkacak.

– MLS'in ‘en çok aranan' üç takımı Seattle Sounders, Portland Timbers ve FC Dallas.

– Halen David Villa, Giovinco, Barrios ve Gio dos Santos gibi tanınmış oyuncular MLS'te.

– Fox Sports ile Facebook, Ş.Ligi maçlarını ABD'de yayımlayacak.