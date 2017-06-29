Rusya’da finalin adı belli oldu: Almanya-Şili

FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı finalinde Meksika'yı 4-1 mağlup eden Almanya, finalde Şili'nin rakibi oldu. Final müsabakası 2 Temmuz Pazar akşamı saat 21.00'de oynanacak.

Rusya’da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda yarı finalde Almanya ve Meksika bir araya geldi. Almanya maçtan; oyuna nazaran oldukça rahat bir şekilde 4-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Yarı finalde penaltı atışlarında Portekiz’i 3-0 mağlup eden Şili ile finalde karşı karşıya gelecek olan Almanya’nın gollerini Leon Goretzka (6. ve 8. dakikalar), Timo Werner (59. dakika) ve Amin Younes (90+1. dakika) kaydetti. Kalesinde ilk 10 dakika dolmadan iki gol görerek adeta oyuna 2-0 geride başlayan Meksika maç boyunca %60 civarında topla oynayıp 20’nin üzerinde şut çekse de fileleri ancak 90’da Marco Fabian’ın yaklaşık 35 metreden kaydettiği muhteşem golle bulabildi ve tabelayı 4-1 olarak belirledi.

Almanya ve Şili’yi Krestovski Stadyumu’nda buluşturacak final 2 Temmuz’da saat 21.00’de oynanacak. Meksika ve Portekiz’in Otkrytiye Arena’da karşı karşıya geleceği üçüncülük maçı ise 2 Temmuz’da saat 15.00’te oynanacak. Grup aşamasında Almanya ve Şili’yi arasındaki müsabaka 1-1, Portekiz ve Meksika’yı buluşturan müsabaka ise 2-2 sonuçlanmıştı.