Montpellier’nin efsanevi başkanı Louis Nicollin 74 yaşında hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'nin 1974'ten bu yana sahibi ve başkanı olan Louis Nicollin doğum günü esnasında geçirdiği kalp kriziyle 74 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier’nin efsanevi başkanı Louis Nicollin, doğum gününü kutlarken hayatını kaybetti. 74 yaşındaki iş adamının doğum günü yemeği sırasında kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı ve ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği Fransız basınındaki haberlerde yer aldı.

1974’ten bu yana Montpellier’nin sahibi ve başkanı olan Nicollin, fabrika atıklarını ve çöplerini toplayıp geri dönüştürme üzerine kurduğu Nicollin Company sayesinde ciddi bir servete sahip olmuştu. Renkli kişiliğe sahip olan ve zaman zaman skandal ifadelere de imza atan Nicollin, 2012’de sürpriz bir şekilde Montpellier’nin Ligue 1’de şampiyon olmasının ardından saçlarını takımın renkleri olan mavi ve turuncuya boyamıştı.

Fransız futbol kültüründe önemli bir yere sahip olan Nicollin hakkında ünlü Fransız karikatürist Dadou iki çizgi romana imza atmıştı. 2011’de ünlü oyuncu Gerard Depardieu’nün önsözünü yazdığı Nicollin, une vie de foot ve 2012’de şampiyonluğun ardından Loius Nicollin’in önsözüyle çıkan Nicollin, poubelle la vie unutulmaz başkanın hayatını anlatan eğlenceli kitaplar olarak tarihe geçti.