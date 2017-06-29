Monaco Beşiktaş’ın ilgilendiği Samed Kılıç’ı istiyor!

Fransa Ligue 2'de mücadele eden Auxerre'in Türk asıllı Fransız oyuncusu Samed Kılıç'la Monaco'nun yakından ilgilendiği bildirildi.

Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco, Auxerre forması giyen ve sözleşmesi sona eren Türk asıllı orta saha oyuncusu Samed Kılıç’la ilgileniyor.

L’Équipe’nin haberine göre bir dönem Beşiktaş’ın da gündemine aldığı 21 yaşındaki oyuncu için Monaco’nun devreye girdiği belirtildi.

Kulübü ile sona eren sözleşmesini uzatmama kararı alan Samed Kılıç’ın Türk takımlarından da teklif aldığı ancak henüz kararını vermediği aktarıldı.

Fransa doğumlu olan Samed Kılıç, Fransa’da U16,U17,U18,U19 ve U20 milli takımlarında forma giydi. GEçen sezon Ligue 2’de 13 maçta 1 gollük performans sergiledi.

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