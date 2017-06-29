Messi’nin düğünü ile ilgili bilmeniz gereken her şey! Arda Turan…

Lionel Messi, iki çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo ile yarın dünyaevine giriyor. Arjantinli futbolcu, doğduğu şehir olan Rosario'da görkemli bir törenle hayatını Antonella Rocuzzo ile birleştirecek.

SKOR ÖZEL

Düğün için yapılan hazırlıklar ve alınan önlemler dikkat çekiyor. İspanyol basını; “Yılın düğünü” olarak adlandırdıkları düğün için davetlilerin 260 özel uçakla Rosario'nun yolunu tutacağını yazıyor.

Düğünü izlemek için 60 ülkeden yaklaşık 150 gazetecinin de akredite olduğu ifade ediliyor.

200 GÜVENLİK GÖREV YAPACAK

City Centre Casino complex'te yapılacak düğünde emekli bir Arjantinli subayın yönetimindeki 200 güvenlik elemanı görev yapacak. Binanın etrafına yerleştirilecek büyük ekrandan ise taraftarlar ve Messi hayranları düğünde neler olduğunu izleyebilecek.

5 YAŞINDA TANIŞTILAR

Messi, aynı yerde (Rosario) doğup büyüdüğü Antonella Roccuzzo ile 5 yaşından bu yana tanışıyor. 2008 yılında sevgili olan çiftin Thiago (4) ve Mateo (2) adında iki oğulları bulunuyor. Antonella’nın en iyi arkadaşlarından biri ise Luis Suarez’in karısı Sofia Balbi. İkili yakın zamanda arkadaşlıklarını ortaklığa dönüştürüp kendi ayakkabı markalarını piyasaya çıkardı.

KİMLER DAVETLİ?

Messi beklendiği gibi Barça A takımının 21 oyuncusunu da düğününe davet etti. Arda Turan da dolayısıyla davetliler arasında. Eski takım arkadaşlarından Xavi ve Puyol’un da düğünde olması bekleniyor. Ayrıca takımın tüm idari personeli (doktorlar, masörler, malzemeciler) de düğünde olacak. Ancak başta teknik direktör Luis Enrique olmak üzere antrenör ekibinden kimsenin davet edilmemesi, Barcelona yönetiminden bir kişinin bile listeye girememesi dikkat çekiyor.

PIQUE ve SHAKIRA

Ancak takımdan birinin düğüne gelmesi biraz sallantıda. Mart ayında, bir zamanlar Messi'nin nişanlısı Antonella'nın en yakın arkadaşıyla (Nuria Tomas) sevgili olan Pique'nin düğün için Shakira'dan veto yediği iddia edilmişti. Sonuç olarak Shakira’nın Antonella ile arasının bozuk ve Pique’nin düğüne gelebilmesi sürpriz olur.

Düğünde futbol dünyasının içinden hiçbir isim (Mesela Cristiano) ve Messi’nin eski takım arkadaşları yer almayacak. (Puyol ve Xavi istisna)

DÜĞÜN MENÜSÜ MEDYAYA SIZDI

Düğün resepsiyonundaki yemek menüsü de medyaya sızdı. Jambon ve peynir çeşitleri soğuk büfede yer alırken ana menüde et ağırlığı dikkat çekiyor. Arjantin bifteği, baharatlı sosis, kuşbaşı tavuk menüdeki etlerden bazıları. Kırmızı ve beyaz et yemeyenler için sushi büfesi ve vegan seçenekler de mevcut.