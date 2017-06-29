Mecnun Otyakmaz: Yayın gelirinin artışı menajerlerin iştahını kabarttı

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz gelecek sezonu ve yapılacak transferler hakkında konuştu.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, yayın gelirlerinin artışının menajerlerin iştahını kabarttığını belirterek, “Piyasanın durulmasını bekliyoruz. Takımlar sezonu açtığı zaman, futbolcular da boşta kaldığı zaman makul fiyatlara düşeceklerini umuyoruz. Birkaç günlük duraklama döneminden sonra 10 gün içerisinde transferlerimizi açıklamaya başlarız” dedi.

Başkan Mecnun Otyakmaz, kulübün resmi internet sitesine yaptı açıklamada yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını dileyerek, “İnşallah hem Sivasspor için hem de Türk futbolu için iyi bir sezon olur. Futbolun konuşulduğu, dostlukların, kardeşliklerin pekiştirildiği güzel bir sezon olur. Bu temennilerle lige başlıyoruz” dedi.Transfer konusuna değinen Otyakmaz, taraftarların transfer beklentisinde olduğunu anımsatarak, “Transfer çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Elimizde güzel bir liste var. Şimdiye kadar bazı futbolcularla görüşmemiz oldu ama daha önceki açıklamamda da söylemiştim; bu sene yayın gelirlerinin artmış olması maalesef hem yurt içinde ki hem de yurt dışında ki menajerlerin iştahını kabarttı. Normal rakamların iki katı üzerinde bir beklenti söz konusu. Biz de diğer kulüp başkanları ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, “Biraz sabırlı olalım, transferlerimize daha sonra ağırlık verelim” tarzında konuşmalar yaptık. Gerçekten de normalin çok üstünde rakamlarla karşı karşıya kaldık. Piyasanın durulmasını bekliyoruz. Takımlar sezonu açtığı zaman, futbolcular da boşta kaldığı zaman makul fiyatlara düşeceklerini umuyoruz. Birkaç günlük duraklama döneminden sonra 10 gün içerisinde transferlerimizi açıklamaya başlarız. Lige hazır bir şekilde başlayacağız.” şeklinde konuştu.

Transferde görüşülen futbolcuların isimlerini kamuoyuna vermenin doğru olmadığını kaydeden Otyakmaz, “Futbolcunun ismini vermek, futbolcunun çok arzulandığını düşündürüp rakam artışlarına neden oluyor. Bunu duyan menajerler müdahil olmak istiyorlar. Bundan dolayı da ya iş bozuluyor ya da fiyatlar artıyor. Erkenden isim yazmanın hiçbir kulübe faydası olmuyor” şeklinde konuştu.

“Bazı büyük kulüplerden kiralık futbolcu düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Otyakmaz şu ifadeleri kullandı:

“O takımların kiralık ya da gönderilecek isimlerin listesi ortaya çıktığı zaman kendi şehrimize, takımımıza uygun isimleri değerlendiririz ama sanıyorum bunlar ligin başlamasına bir hafta on gün kala ortaya çıkar. Bunlara güvenerek de takımımızı boş bırakmak söz konusu olmayacak.”