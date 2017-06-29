Mbappe, Ronaldo’yu geçer mi?

Monaco’nun genç yıldızı Kylian Mbappe, 105 golle Şampiyonlar Ligi’nin en golcü ismi olan Cristiano Ronaldo’nun 18 yaşındaki halinden kat kat iyi...

Monaco’nun 100 milyon Euro'luk teklifler alan genç yeteneği Kylian Mbappe, Messi ile birlikte dünyanın en iyisi olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ile karşılaştırılmaya şimdiden başlandı. Monaco'yu, genç yaşında Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale ve ligde şampiyonluğa taşıyan Mbappe'nin istatistikleri, CR7'nin kendisiyleaynı yaştaki rakamlarından hayli iyi. 18 yıl-6 aylık Mbappe, Sporting Lizbon'daki 18 yaş-4 aylık Ronaldo'dan iki kat çok maç oynamış, neredeyse altı kat fazla gol atmış. Mpappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü 18 yaş-2 aylıkken kaydederken Cristiano Ronaldo, 20 yaşına kadar Devler Arenası'nda fileleri bulamamıştı. Kylian Mbappe'nin Kupa 1'de 9 maçta 6 golü var.

18 yaşında ne yaptılar?

Mbappe…………..Ronaldo

60………… Prof. maç….. 31

27…………….. Gol………… 5

10……………. Asist……….. 7

2…………… Hat-trick…….. 0

2………………Kupa……….. 0