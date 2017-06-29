Maicon veda etti, Galatasaray için yola çıktı!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Maicon, Sao Paulo'ya veda etti.

Sarı-kırmızılı takımın yaklaşık 1 aydır görüşmeleri sürdürdüğü Maicon, kulübü Sao Paulo’ya ve Brezilyalı taraftarlara veda mesajı yayınladı.

Maicon, “Bana Brezilya'da harika bir takımda oynama fırsatı veren Sao Paulo'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu formayla 1.5 yıl mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini verdiğim için başım dik ayrılıyorum. Bana olan destekleri için milyonlarca Sao Paulo taraftarına teşekkür ederim. Eleştiriler ve övgüler için de teşekkürler. Sao Paulo her zaman kalbimde yer alacak” ifadelerini kullandı.Galatasaray’ın, yeni transferi Maicon’u gün içerisinde borsaya bildirmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda dün Bafetimbi Gomis İstanbul’a gelmişti, bugün ise Younes Belhanda gelecek. Cuma günü ise Maicon’un İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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