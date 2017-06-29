Maçlar 60 dakika olsaydı, Süper Lig tablosu nasıl olurdu?

Futbolda maçların 60 dakikaya düşmesi tartışılıyor. Peki bu kural gerçek olsa, Süper Lig'de sonuçlar ne olurdu?

SKOR ÖZEL

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maçların 60 dakikaya indirilmesinin de aralarında olduğu ‘devrim niteliğindeki' kural değişikliklerini gündemine almıştı. Topun oyun dışında kaldığı süre toplamının 60 dakikanın üzerine eklenmesi öngörülüyordu.

Çok tartışılan bu kural değişikliği ile birlikte İngilizler eğlenceli bir zihin jimnastiğine girişip, maçların 60 dakika olması halinde Premier Lig’de kimin şampiyon olacağı hesaplarını yaptılar. (Tabii ki geçmişteki maçların 60 dakika üzerinden planlanıp kurgulanmadığını akılda tutarak) Sonuç ilginçti. İlk dört tamamen değişiyor, Chelsea’nin 19 puanı yok oluyor, Liverpool şampiyonluğu göğüslüyordu. İkinci Manchester City olurken, Conte’nin öğrencileri 3’üncü sıra ile yetiniyordu.

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OPTA, benzer bir zihin jimnastiğini, Spor Toto Süper Ligi için SKOR’a özel olarak yaptı. Buna göre maçlar 60 dakika olsaydı dahi ligimizin şampiyonu değişmeyecekti. Beşiktaş lig maratonunu 74 puanla önde göğüslerken ilk 4’te ise hayati değişiklikler söz konusu. Galatasaray ikinci olarak Şampiyonlar Ligi biletini alıyor, Fenerbahçe ise dördüncülükle yetiniyor. Düşme hattında da yeni tabloda önemli farklar bulunmakta. Bursapor, Gaziantepspor’un da altında lige veda ederken, son hafta Lig’den düşen Çaykur Rizespor kümede kalıyor.