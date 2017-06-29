Hatice madalyayı garantiledi

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Türkiye, Nur Tatar Askari ve Zeliha Ağrıs'ın Dünya şampiyonluklarının ardından 3. madalyasını cebine koymuş oldu.

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası, altıncı gün müsabakalarıyla devam etti. 183 ülkeden 971 sporcunun katıldığı ve katılım rekorunun kırıldığı şampiyonada ülkemiz adına altıncı gün kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve erkekler 63 kiloda Hakan Reçber temsil etti.

Kadınlar 57 kiloda ülkemizi temsil eden Hatice Kübra İlgün, ilk turda Kenya'dan Mary Muriu'yu 30-6, ikinci turda Letonya'dan Jolanta Tarvida'yı 5-4, üçüncü turda ise Almanya'dan Anna Lena Froemming'i 18-8 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Portekiz'den Joana Cunha ile karşılaşan milli tekvandocu, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten müsabakada rakibini vuruş sayısı üstünlüğüyle yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Madalyayı garantileyen Hatice Kübra İlgün, yarın yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşacak. Hatice Kübra İlgün bu turu geçmesi halinde İngiliz Jade Jones ile Güney Koreli Ah Reum Lee müsabakasının galibiyle Dünya şampiyonluğu için karşılaşacak.

Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan gençler Avrupa ve dünya şampiyonu 18 yaşındaki Hakan Reçber, büyükler kategorisinde ilk kez mücadele ettiği şampiyonada ilk turda Tunus'tan Montassar Agimi'yi 19-18, ikinci turda ise Fransa'dan Dylan Chellamooto'yu 24-23 mağlup ettikten sonra üçüncü turda İran'dan Asya Şampiyonu Mirhashem Hosseini'ye 20-6 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Son gün 3 madalya umudu

23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek. Son gün Hatice Kübra İlgün'ün altın madalya mücadelesinin yanı sıra bayanlar 62 kiloda son dünya şampiyonu İrem Yaman ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ülkemize madalya kazandırmak için tatamiye çıkacak.