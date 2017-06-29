Hatem Ben Arfa’nın menajeri transfer açıklamasında bulundu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'nın menajeri yaptığı açıklamayla oyuncusunun hiçbir yere gitmediğini PSG'de kalacağını söyledi.

Bu transfer döneminde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe’yle anılan Hatem Ben Arfa’nın menajeri Michel Ouazine, Eurosport Fransa’ya yaptığı açıklamada yıldız hücumcunun Paris Saint-Germain’de kariyerine devam etmek istediğini söylerken, Türkiye veya Nice’e transferin söz konusu olmadığını belirtti.

30 yaşındaki Fransız oyuncunun İstanbul yollarını kapatan açıklamada Ouazine şu ifadeleri kullandı: “Çıkan haberler tamamen yalan. Türk ekipleriyle hiçbir temasımız olmadı. Hatem, takımdaki yeri için savaşmak istiyor. Şu an bize kulüpten kimse Hatem’in istenmediğini de söylemedi. Biz bekliyoruz. Hatem’in de gücü yerinde. Paris’te kalabilmek için çok sıkı çalışıyor.”

2015-2016 sezonunda Nice formasıyla 37 maçta 18 gol ve 6 asist kaydederek PSG’ye transfer olan Ben Arfa, bu sezon toplamda 32 maçta 4 gol ve 2 asiste imza atarak bir önceki sezonunu arattı. Geçen sezon ayrıca PSG’nin 4 sezon üst üste şampiyonluk serisi de bozulmuş oldu.