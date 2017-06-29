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Göztepe’den taraftara akrostişle yanıt

Göztepe, Twitter'dan akrostişle transfer için sabırsızlandığını anlatan taraftarına yine akrostişle cevap verdi. İşte Göz Göz'ün transfer şiiri.
18:1629 Haziran 2017
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Göztepe’den taraftara akrostişle yanıt

Spor Toto Süper Lig’e 14 yıllık hasrete son vererek yükselen Göztepe’de taraftarlar transfer bekliyor. Süper Lig kadrosuna dahil olacak isimler için gün sayan Göz-Göz taraftarı zorlu bekleyiş esnasında kulübe de özellikle sosyal medya üzerindeen göndermeler yapmaya devam ediyor.

Bu göndermelere bir yenisi de bugün eklendi. Twitter’da @bekmekcioglu kullanıcı isimli bir Göztepe taraftarı akrostiş yazarak transfer beklentisini dile getirdi.

Bu güzel şiire Göztepe’nin yanıtı ise inanılmaz oldu. Kulüp Twitter hesabından “Berk Ekmekçioğlu” isimli taraftara akrostişle müjde verdi! İşte o Tweet:

Etiketler
akrostiş göztepe spor toto süper lig twitter
Son güncelleme: 19:52 | 29.06.2017
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