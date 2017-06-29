Göztepe’den taraftara akrostişle yanıt

Spor Toto Süper Lig’e 14 yıllık hasrete son vererek yükselen Göztepe’de taraftarlar transfer bekliyor. Süper Lig kadrosuna dahil olacak isimler için gün sayan Göz-Göz taraftarı zorlu bekleyiş esnasında kulübe de özellikle sosyal medya üzerindeen göndermeler yapmaya devam ediyor.
Bu göndermelere bir yenisi de bugün eklendi. Twitter’da @bekmekcioglu kullanıcı isimli bir Göztepe taraftarı akrostiş yazarak transfer beklentisini dile getirdi.
T elefon eldeR adyo kulaktaA ntenler açıkN arkoz burundaS erseri oldukF ani devrandaE y RabbimR ızkımızı ver elhamdulillah. @Goztepe
— Berk Ekmekçioğlu (@bekmekcioglu) 29 Haziran 2017
Bu güzel şiire Göztepe’nin yanıtı ise inanılmaz oldu. Kulüp Twitter hesabından “Berk Ekmekçioğlu” isimli taraftara akrostişle müjde verdi! İşte o Tweet:
A nlıyoruz sizleriZ ordur beklemekK imse merak etmesinA z kaldı gelecekL af atmayın lütfenD önen biz değil miyizI ssız köşelerden https://t.co/5BGvcPuZCR
— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 29 Haziran 2017