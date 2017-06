Gazi Koşusu’nun galibi Ahmet Çelik konuştu: Ben niye garibanların jokeyiyim?

Haftanın 5 günü İstanbul, Ankara ve Adana’daki hipodromlarda at üstünde koşan Şanlıurfalı jokey Ahmet Çelik, köyünde at arabası üstünde kendiyle yarıştığı günlerden, at yarışlarının derbisi olarak görülen Gazi Koşusu’nda ter döktüğü günlere kadar merak edilenleri anlattı.

