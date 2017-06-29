Galatasaray’ın yeni transferi Maicon’un geliş saati belli oldu
Galatasaray'ın yeni transferleri bir bir İstanbul'a gelmeye başladı. Son olarak Maicon'un bu akşam saatlerinde geleceği belirtildi.
Galatasaray’da başkan Dursun Özbek’in ‘Galatasaray’ın uçakları İstanbul’a inecek’ sözlerinin ardından 3. transfer de geliyor.
Sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Maicon, bu akşam saat 22:00’de İstanbul’da olacak.
29 Haziran 2017 Belhanda, Galatasaray için yola çıktı! Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübe imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 13:19 | 29.06.2017