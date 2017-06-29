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Galatasaray’ın yeni transferi Maicon’un geliş saati belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferleri bir bir İstanbul'a gelmeye başladı. Son olarak Maicon'un bu akşam saatlerinde geleceği belirtildi.
13:1829 Haziran 2017
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Galatasaray’ın yeni transferi Maicon’un geliş saati belli oldu

Galatasaray’da başkan Dursun Özbek’in ‘Galatasaray’ın uçakları İstanbul’a inecek’ sözlerinin ardından 3. transfer de geliyor.

Sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Maicon, bu akşam saat 22:00’de İstanbul’da olacak.

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Etiketler
brezilya galatasaray Maicon transfer
Son güncelleme: 13:19 | 29.06.2017
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