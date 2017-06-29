Galatasaray’ın yeni transferi Gomis’in karşılama töreninde gözlüğünü aldılar

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis'i karşılamaya gelen taraftarlardan biri, izdiham esnasında yıldız oyuncunun gözlüğünü aldı.

Galatasaray'ın İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Swansea City'den kadrosuna kattığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis’in İstanbul’a gelişinde ilginç bir olay yaşandı. Gomis’i karşılamaya Atatürk Havalimanı’na gelen yüzlerce Galatasaray taraftarı yeni golcülerini büyük bir sevgi gösterisi ile karşıladı.

Karşılama sırasında Fransız golcü havalimanı çıkışında kendisini almaya gelen araca doğru giderken bir taraftar tarafından gözlüğüne bir hamle yapıldı. Taraftarın hamlesinin ardından Gomis’in gözlüğü yüzünden çıktı. Fransız golcü yaşadığı şaşkınlık ve şok ile ne olduğunu anlamadan kendisini bekleyen araca binerek havalimanından uzaklaştı. Yaşanan bu olayın ardından Gomis’in gözlüğünü kaybedip kaybetmediği ya da gözlüğün yere düşüp düşmediği görülemedi.

Bafetimbi Gomis: Yarım kalan hikayemi tamamlıyorum Podolski'nin ayrılmasının ardından forvet arayışlarını Bafetimbi Gomis ile sonlandıran ve Fransız golcüyle anlaşan Galatasaray, uzun süredir aradığı golcüyü buldu. Gomis de Galatasaray'a yaptığı jestle transferini ne kadar çok istediğini herkese gösterdi. İlgili Haberi Oku