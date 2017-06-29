Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis’in sağlık kontrolleri tamamlandı
Galatasaray'ın İngiltere Premier ligi ekiplerinden Swansea City'den kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, sabah saatlerinde Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray’ın İngiltere Premier ligi ekiplerinden Swansea City’den kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, sabah saatlerinde Bahçelievler Medical Park’ta sağlık kontrolünden geçti.
Fransız golü Gomis’e bugün 15:30 İmza töreni düzenlenecek.
İngiliz ekibi Swansea City'nin geçen sezon Marsilya'ya kiraladığı Gomis, Fransız temsilcisinde çıktığı 34 maçta 21 gol kaydetmişti.
29 Haziran 2017 Galatasaray`ın yeni transferi Gomis`in karşılama töreninde gözlüğünü aldılar Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis'i karşılamaya gelen taraftarlardan biri, izdiham esnasında yıldız oyuncunun gözlüğünü aldı. İlgili Haberi Oku