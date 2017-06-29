Galatasaray’ın yeni savunmacısı Maicon, İstanbul’a geldi

Gomis ve Belhanda'nın ardından Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Maicon da İstanbul'a iniş yaptı.

Dursun Özbek’in bahsettiği uçakların üçüncüsü de az önce İstanbul’a indi. Sabah saatlerinde ülkesinden kalkan uçağa binen Galatasaray’ın yeni transferi Brezilyalı stoper Maicon’un İstanbul Atatürk Havaalanı’na indiği öğrendildi.

İstanbul’a gelen Maicon, bugün sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Geçen sezon devre arasında Porto’dan Sao Paulo’ya kiralık olarak giden, sezon sonunda da 12 milyon Euro karşılığında transfer edilen tecrübeli stoper, mesajında Brezilya ekibinin taraftarlarına teşekkür etti.

Maicon, “Bana Brezilya’da harika bir takımda oynama fırsatı veren Sao Paulo’ya teşekkür etmek istiyorum. Bu formayla 1.5 yıl mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini verdiğim için başım dik ayrılıyorum. Bana olan destekleri için milyonlarca Sao Paulo taraftarına teşekkür ederim. Eleştiriler ve övgüler için de teşekkürler. Sao Paulo her zaman kalbimde yer alacak” ifadelerini kullandı.

Yüzlerce taraftarın karşıladığı Maicon, oldukça mutlu gözükürken taraftarların arasında kendisine tahsis edilen araca binerek havaalanından uzaklaştı. Brezilyalı futbolcu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek.

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