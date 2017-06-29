Galatasaray’da Wesley Sneijder takımın Slovakya kampında yer almayacak

Bein Sports'un haberine göre takımdan ayrılmak istediğini yönetime aktaran Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı takımın Slovakya kampına katılmayacak.

Transfer bombalarıyla yeni sezona gümbür gümbür bir giriş yapan Galatasaray’da Wesley Sneijder krizi ise doruk noktasına ulaştı. Spor Toto Süper Lig’in yayıncı kuruluşu Bein Sports’un “son dakika” olarak geçtiği habere göre Aslan’ın Hollandalı yıldızı takımdan ayrılacağını yönetime açıkladı.

Wesley Sneijder, Galatasaray’ın Slovakya kampı kadrosunda yer almayacak. Bugün İtalyan basınında çıkan haberlere göre Serie A ekiplerinden Sampdoria’nın, 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro’dan iki senelik sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti.

Sneijder’le birlikte vatandaşı Nigel de Jong’un da Slovakya kampına katılmayacağı iddia edildi. Son günlerde özellikle Twitter’da Galatasaray taraftarları Wesley Sneijder’in takımda kalması yönünde kampanyalar yürütüyorlardı. Hollandalı yaratıcı orta saha oyuncusu geçen sezon 33 maçta 5 gol atmış, 17 de asist kaydedip, ligin Asist Kralı olmayı başarmıştı.

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