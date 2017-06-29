Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Gomis’in bayılması son derece normal

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Gomis’in futbol oynamasına engel bir durumunun olmadığını vurgulayarak, “Yapısal bir kalp problemi yok. Ancak Gomis’in herhangi bir yerde bu bayılmaları yaşaması kuvvetle muhtemel. Yaşayacaktır da bu son derece normal” dedi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılıların yeni transferi Bafetimbi Gomis'in Türk Telekom Stadyumu'ndaki imza törenin ardından Fransız oyunun sağlık durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vazovagal senkop rahatsızlığı bulunan ve kariyeri boyunca birkaç maçta, son olarak da Swansea formasıyla 2015'te baygınlık geçiren Gomis’in bayılmalarının normal olduğuna dikkat çeken İnce, bu durumun futbol oynamaya engel olmadığının da altını çizdi. Vazovagal senkoptan muzdarip kişiler yoğun stres ve heyecan altında baygınlık geçirebiliyor.

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Transfer zamanında ismi geçen oyuncular için ön araştırma yaptıklarını söyleyen İnce, “Çok yakında Galatasaray'ın ev sahipliğinde UEFA'nın sağlık toplantısı gerçekleşti. Gomis için Saint Etienne ve Marsilya ile önceden görüşmemiz oldu. Oyuncunun genel durumu ile ilgili. Paris'te bir takım testler yaptık. Gomis'in dönem dönem sebebi bulunamayan senkop dediğimiz bayılma atakları oluyor. Bunların refleks dediğimiz bir sebepten olduğu düşünülmüş fakat yine de tam anlamayla ortaya konulmamıştır. Hem Fransa'da hem de İngiltere'de oynarken 2002'den bu yana kadar olan sağlık kontrollerinin tüm detayları elimizde var. Bu raporlarda oynayabilir diye rapor var” şeklinde konuştu.

‘Bu bayılmaları yaşaması kuvvetle muhtemel’

Gomis için Paris'te tarafsız bir klinikte araştırma yaptıklarını söyleyen İnce, “Paris'in en iyisi. Son olarak da Medical Park'da yaptık. Yapısal bir kalp problemi yok. Ancak Gomis'in herhangi bir yerde bu bayılmaları yaşaması kuvvetle muhtemel. Yaşayacaktır da bu son derece normal. Durumu biliyoruz. Bunun altında futbol oynamasına engel bir şey yok. Kulüp gerekli önlemleri aldı. Kontrat düzeyinde de. Antrenmanda olabilir, maçta olabilir bu maçta mümkün. Bizim hazırlıklı olduğumuz bir tablo. Sürpriz olmayacak. Bunun kalple ile bir ilgisi yok. Çok detaylı bir araştırma yaptık. Bizzat ben de gittim” diye konuştu.

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