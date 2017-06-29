Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Sneijder ile haftaya konuşacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisine sorulan Sneijder sorularına yanıt verdi. Özbek, Hollandalı yıldızla gelecek hafta görüşeceklerini ifade etti.

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, Bafetimbi Gomis’in imza töreninde açıklamalarda bulunurken Wesley Sneijder’in takımdaki geleceğine de değindi.

Sneijder’in hala kendilerinin oyuncusu olduğunu vurgulayan Özbek, “Kendisi izinliydi. Önümüzdeki hafta gelecek. Durumu da önümüzdeki hafta yapacağımız görüşmeler sonucu belli olacak. Sneijder, Galatasaray’a uzun yıllar hizmet etti. Galatasaray’ın yıldızlarından bir tanesi. Önümüzdeki haftaki görüşmeden sonra her iki taraf da kararını verecek” dedi. Bafetimbi Gomis`in sözleşme detayları KAP`a bildirildi Galatasaray'ın Swansea'den transferi Bafetimbi Gomis için imza töreni düzenledi. Oyuncun sözleşme detayları da KAP'a bildirildi. İlgili Haberi Oku

Özbek, takviye ve eksikleri gidermek amacıyla transferlerin devam edeceğini açıkladı ve taraftara kombine çağrısında da bulunurken şöyle konuştu: “Kombine rakamlarını aldım. Satışlar 20 bine gidiyor, 35 bini bulacağız. Bu bizi motive ediyor. Galatasaray sevenleriyle, taraftarıyla, yönetimiyle bütünleştiğinde başarının birinci aktörüdür. Türkiye’nin en büyük futbol kulübüdür. UEFA’nın geçen gün yaptığı sıralamada da ilk 30’un içindeki tek Türk takımı. Biz bu büyüklüğe 112 yıllık çınarın emanet edilişine uygun olarak her transfer hareketinde buna layık olmaya çalışacağız. Önümüzdeki sezon çok güzel bir oyun sergilemek üzere bir Galatasaray hazırlıyoruz. Taraftarlarımız kombinelerini alsınlar, onları statta görmek en büyük dileğimiz.”