Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Rötarlar menfaatimize

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, transfer çalışmalarının süreceğini söylerken uçakların inmeye devam edeceğini ve yaşanan rötarların Galatasaray'ın lehine olduğunu ifade etti.

Transferde iyice vites artıran Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, yeni transfer Bafetimbi Gomis’in imza töreninde basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi. “Uçaklar inecek” mesajını yineleyen Özbek, ufak tefek rötarların yaşanabileceğini ancak bu gecikmelerin Galatasaray’ın menfaatine olduğunu ifade etti.

Gomis’in ücreti ile ilgili de gelen eleştirilere yanıt veren Başkan, Riva’dan gelen parayı harcadıkları yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Özbek, “Galatasaray menfaatini korumak için azami çabayı sarf etmişken ‘Riva’nın parası harcanıyor’ deniyor. Böyle bir şey yok. Futbolla ilgili futbolun ürettiği parayı harcamak azmindeyiz. Defalarca söyledim. Galatasaray Sportif AŞ’nin 100 milyon Euro geliri var. 100 milyon Euro da takımın bugünkü maaş skalasında harcaması var. Denge var. Kazandığımız kadar harcarsak sıkıntı yok. Sıkıntı nereden geliyor? Sıkıntı futboldan üretilen paranın cebe girmemesi, temlikler sonucu bankalara gitmesinden kaynaklanıyor. Çok şeffaf kulübüz, açıkladık. 120 milyon Euro civarında faiz ödeyen kulüp olmak istemiyoruz. Gayrimenkullerden gelen parayı banka borçlarına harcadık” dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Sneijder ile haftaya konuşacağız Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisine sorulan Sneijder sorularına yanıt verdi. Özbek, Hollandalı yıldızla gelecek hafta görüşeceklerini ifade etti. İlgili Haberi Oku

Kendisinden sonraki yönetime borç yükü bırakmamayı amaçladığını söyleyen Özbek, şöyle konuştu:

“Attığımız tohumlar yeşermeye başladı. Benim amacım benden sonraki yönetime borç yükü bırakmamak. Özellikle Galatasaray’ın en büyük düşmanı olan faiz sarmalından çıkmasını sağlamak. Galatasaray bu finansal yapıyı hak etmiyor. Gelirleriyle bu kulübü yönetmek mümkün. Yeter ki faiz olmasın. Projelerim zaten bu faiz sarmalından çıkmak içindi. Şu anda da gayet iyi gidiyor. Genel Kurul kimi seçerse seçsin her Galatasaraylı’nın o yönetime azami destek verme zorunluluğu vardır” dedi.