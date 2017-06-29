Fenerbahçe Kameni transferini bitirdi!

Fenerbahçe Malaga'nın tecrübeli ismi Carlos Kameni ile anlaştı.

Fenerbahçe transferde bir ismi daha bitirdi. Valbuena, Mehmet Ekici, Dirar gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler, kaleci transferini de çözdü.

Uzun süredir Malaga’nın tecrübeli ismi Kameni ile görüşen Sarı lacivertliler, başarılı kaleci ile prensip anlaşmasına vardı. Kameni 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Uzun yıllardır Malaga forması giyen 33 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni , İspanyol ekibi ile 121 karşılaşmada süre aldı ve kalesinde 152 gol gördü.

Tecrübeli file bekçisi Kamerun milli takımının kalesinide 73 kez korumuştur.

Uzun yıllardır İspanya La Liga’da forma giyen Carlos Kameni’nin bonservis bedeli transfermarkt verilerine göre 2 milyon euro olarak görülmekte.

(beIN SPORTS)

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