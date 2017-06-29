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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
21:1129 Haziran 2017
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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonu şampiyonluk parolasıyla açan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 18.30'da başlayan günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 4'erli gruplar halinde yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktik çalışmanın gerçekleştirildiği antrenman çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Etiketler
Fenerbahçe spor toto süper lig
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