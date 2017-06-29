Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonu şampiyonluk parolasıyla açan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 18.30'da başlayan günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 4'erli gruplar halinde yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktik çalışmanın gerçekleştirildiği antrenman çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.