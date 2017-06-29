Eurocup’ta torbalar belli oldu

Eurocup’ta 6 Temmuz Perşembe günü yapılacak kura çekimine Galatasaray Odeabank birinci, Darüşşafaka ikinci ve Tofaş üçüncü torbadan katılacak.

Eurocup’ta 6 Temmuz’da kura çekimi yapılacak. Türkiye'yi bu sene Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka ve TOFAŞ temsil edecek.

Turnuvada 4 gruplu 6'şar takımdan oluşacak. Gruplarından ilk 4 sırayı alan ekipler son 16'ya yükselecek. Burada gruplarda 4 takım yer alacak. Çeyrek finalden itibaren finale kadar olan aşamalarda 2 olan takımlar üst tura çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu kupada 2016 yılında şampiyon olmuştu.

Kura çekimine Galatasaray ilk, Darüşşafaka ikinci ve Tofaş ise üçüncü torbadan katılacak. Eurocup kura çekiminde torbalardaki takımlar şöyle:

1. Torba

Lokomotiv Kuban Krasnodar

Herbalife Gran Canarıa Las Palmas

Galatasaray Odeabank

Unics Kazan

2. Torba

Fc Bayern Munich

Zenit St Petersburg

Darüşşafaka

Alba Berlin

3. Torba

Cedevita Zagreb

Tofas

Hapoel Bank Yahav Jerusalem

Lietuvos Rytas Vilnius

4. Torba

Dolomiti Energia Trento

Grissin Bon Reggio Emilia

Fiat Turin

Retabet Bilbao Basket

5. Torba

Morabanc Andorra La Vella

Lietkabelis Panevezys

Limoges Csp

Ratiopharm Ulm

6. Torba

Buducnost Voli Podgorıca

Paris Levallois

Partizan Nis Belgrade

Asvel Basket Villeurbanne