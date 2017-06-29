Ercan Taner’den Pepe yorumu!

Habertürk Gazetesi Spor yazarı Ercan TAner köşesinde Beşiktaş'ın gündeminde olan Pepe transferini değerlendirdi.

İşte Ercan Taner’in o yazısı:

‘Pepe'ye büyük miras’

Pepe, Beckenbauer değil. Pepe, Maldini hiç değil… Biraz yakına gelelim; Pepe, Nesta değil.. Pepe, Cannavaro değil…

Buradan nereye varacağım biliyor musunuz?.. Pepe, Real Madrid'de istikrarı ve uyumu ile oynamış, büyük yıldız olmayan bir savunma oyuncusudur… Bonucci, Hummels, Ramos gibi kale kapısı değildir Pepe… Yaş 34, Mısır'da daha önce hiç duymadığınız akrabanızdan size 12 milyon Euro miras kaldı transferidir bu Pepe için… Bu paraya yazık, tabii verilirse… Bu benim görüşüm…

Not: Bu yazıyı kaleme aldığımda anlaşma yoktu ama fikrim olsa da olmasa da değişmez…

Beşiktaş`tan flaş Pepe açıklaması! Beşiktaş'ın transferden sorumlu Asbaşkanı Umut Güner: “Bizim niyetimiz, üst düzey bir oyuncuyu kadromuza katmak. Başlayan ve karşılıklı yürütülen bir süreç var. Olur mu, olmaz mı göreceğiz. Alternatif isimlerle de görüşüyoruz İlgili Haberi Oku