Emre Mor gerçeği ortaya çıktı

Emre Mor'un menajeri MuzziÖzcan'ın Fenerbahçe ziyaretinin sebebi farklı çıktı. Hürriyet'in haberine göre Özcan, Fenerbahçe U19 takımının oyuncusu Oğuz Kaan Güçtekin için profesyonel sözleşme imzalamasının ardından binadan ayrıldı.

Fenerbahçe kulüp binasına gelen Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan, taraftarda transfer heyecanı yaşattı ama işin aslı farklı çıktı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Özcan’ın ziyaretinin sebebi düşünülen ve heyecanlandıran ihtimal değil.

Emre Mor konusunda kulüple temasa geçtiği sanılan Özcan’ın ziyaretinin sebebinin Emre Mor değil Fenerbahçeli bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Özcan, Fenerbahçe U19 takımının oyuncusu Oğuz Kaan Güçtekin için profesyonel sözleşme imzalamasının ardından binadan ayrıldı.

Emre Mor’un ismi yaz transfer döneminin öncesinden bu yana İstanbul’un üç büyükleriyle de anıldı. Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin genç yeteneğin transferi için yarıştığı iddia edildi.