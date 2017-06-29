Dev maçın tarihi belli oldu!

Barcelona ile Real Madrid 29 Temmuz'da Miami'de karşı karşıya gelecek.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında oynanacak maç tarihe geçecek. Nedeniyse daha önce İspanya sınırları dışında oynanacak 2. El Clasico olması.

Daha önce Barcelona ve Real Madrid 30 Mayıs 1982’de Venezuela’da karşılaşmıştı.

Barcelona ICC turnuvası kapsamında 22 Temmuz’da Juventus’la New Jersey’de, 26 Temmuz’da ise Manchester United’la Maryland’da karşılaşacak.

Bu arada Barcelona, uçak kazası geçiren Chapecoense’yle yapacağı maçın tarihini de açıkladı. Katalan kulübü, Brezilya ekibiyle Joan Gamper Kupası için 7 Ağustos’ta İspanya’da karşılaşacak.

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