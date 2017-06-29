Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Dev maçın tarihi belli oldu!

Barcelona ile Real Madrid 29 Temmuz'da Miami'de karşı karşıya gelecek.
09:5829 Haziran 2017
0
Dev maçın tarihi belli oldu!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında oynanacak maç tarihe geçecek. Nedeniyse daha önce İspanya sınırları dışında oynanacak 2. El Clasico olması.

Daha önce Barcelona ve Real Madrid 30 Mayıs 1982’de Venezuela’da karşılaşmıştı.

Barcelona ICC turnuvası kapsamında 22 Temmuz’da Juventus’la New Jersey’de, 26 Temmuz’da ise Manchester United’la Maryland’da karşılaşacak.

Bu arada Barcelona, uçak kazası geçiren Chapecoense’yle yapacağı maçın tarihini de açıkladı. Katalan kulübü, Brezilya ekibiyle Joan Gamper Kupası için 7 Ağustos’ta İspanya’da karşılaşacak.

26 Haziran 2017 Messi evleniyor, yemek menüsü basına sızdı! Tek sorun Pique... İlgili Haberi Oku

Etiketler
arda turan barcelona el clasico messi miami Real Madrid ronaldo
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER