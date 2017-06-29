Cristiano Ronaldo yeni doğan oğulları için Portekiz kadrosundan çıktı

Portekiz'in Konfederasyon Kupası'nda yarı finaldeki kaybının ardından Real Madrid'in yıldızı iki oğlu olduğunu doğruladı.

Real Madrid yıldızı Cristiano Ronaldo, Konfederasyon Kupası sırasında iki oğlunun dünyaya geldiğini doğruladı.

Portekiz’in Şili’ye 0-0 biten bir 120 dakika sonrası penaltılarda 3-0 mağlup olmasının ardından durum resmen ortaya çıktı.

Yenilgi nedeniyle üzüntülü olduğunu açıklayan süperstar oğullarının yanına gitmek için üçüncülük maçında forma giymeyeceğini de duyurdu.

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