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Cristiano Ronaldo yeni doğan oğulları için Portekiz kadrosundan çıktı

Portekiz'in Konfederasyon Kupası'nda yarı finaldeki kaybının ardından Real Madrid'in yıldızı iki oğlu olduğunu doğruladı.
12:2229 Haziran 2017
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Cristiano Ronaldo yeni doğan oğulları için Portekiz kadrosundan çıktı

Real Madrid yıldızı Cristiano Ronaldo, Konfederasyon Kupası sırasında iki oğlunun dünyaya geldiğini doğruladı.

Portekiz’in Şili’ye 0-0 biten bir 120 dakika sonrası penaltılarda 3-0 mağlup olmasının ardından durum resmen ortaya çıktı.

Yenilgi nedeniyle üzüntülü olduğunu açıklayan süperstar oğullarının yanına gitmek için üçüncülük maçında forma giymeyeceğini de duyurdu.

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Etiketler
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