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Chelsea’den Alex Sandro ve Bakayoko’ya 108 milyon euro!

Premier Lig şampiyonu Chelsea transferde kesenin ağzını açtı.
11:2329 Haziran 2017
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Chelsea’den Alex Sandro ve Bakayoko’ya 108 milyon euro!

Teknik direktör Antonio Conte’nin istedği 2 yıldız için gözden çıkarılan rakam 108 milyon euro. Conte transferin ilk sırasına eski takımından Brezilyalı yıldızı yazdı. Juventus’un Porto’dan transfer ettiği ve yaşanan şampiyonluklarda önemli bir paya sahip olan Alex Sandro için Premier Lig şampiyonu 68 milyon euroluk bir teklifle Juventus’un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İtalyan teknik adamın istediği bir diğer isim ise Monaco’nun genç orta sahası Tiemoue Bakayoko. Bakayoko’nun transferi için ise gözden çıkarılan bedel  40 milyon euro.

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Etiketler
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