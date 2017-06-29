Cansu Köksal, Yakın Doğu Üniversitesi’nde

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, gelecek sezon için Türk basketbolunun ümit vaat eden isimleri arasında gösterilen Cansu Köksal’ı kadrosuna dahil etti.

Cansu Köksal, Yakın Doğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör'ün katıldığı tören ile kendisini Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu yapan sözleşmeyi imzaladı. Galatasaray'ın ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Cansu Köksal, Yakın Doğu Üniversitesi'nin formasını giyecek olmaktan dolayı sevinçli olduğunu söyledi. Cansu Köksal, “Yakın Doğu Üniversitesi, her oyuncunun formasını giymek istediği örnek bir kulüp. Çünkü burada oyunculara gerçek anlamda değer veriliyor. Geçtiğimiz sezon yakalanan başarıların devam etmesine katkı yapmak istiyorum. Üç kupalı Yakın Doğu Üniversitesi'ne geldiğim için çok mutluyum. Burada işimin çok zor olduğunu biliyorum. Çok çalışarak, bana güvenenleri asla mahcup etmeyeceğim” dedi.

Işık Eyigüngör: “Cansu geleceğin sembol isimlerinden biri olacak”

Transferle ilgili konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör, Cansu Köksal'ın yetenekli ve fiziksel özellikleri ile geleceğin sembol isimlerinden biri olacağını söyledi.

Genç oyuncunun hem savunma hem de hücum alanında etkili olacağını düşündüklerini ifade eden Eyigüngör, “Türk kadın basketbolunun geleceği olan sporcuları transfer etmeye devam ediyoruz. Cansu, kendine güvenen ve öğrenmeye açık bir oyuncu. Kulübümüze geldikten sonra basketbolunu daha da ileri götüreceğine ve takımımıza fayda sağlamak için azim ve istekle çalışacağına inanıyoruz. Kendisine sağlıklı ve başarılı bir yıl dileriz” diye konuştu.