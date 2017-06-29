Beşiktaş’tan flaş Pepe açıklaması!

Beşiktaş'ın transferden sorumlu Asbaşkanı Umut Güner: “Bizim niyetimiz, üst düzey bir oyuncuyu kadromuza katmak. Başlayan ve karşılıklı yürütülen bir süreç var. Olur mu, olmaz mı göreceğiz. Alternatif isimlerle de görüşüyoruz" dedi.

Beşiktaş’ın transferden sorumlu Asbaşkanı Umut Güner, Pepe ile ilgili girişimler hakkında bilgi verdi. UEFA ile yaptıkları Fair Play anlaşmasını hatırlatan Güner, “Üç yıldır belirlenen kriterlere uymaya gayret gösteriyoruz. Bizde transfer çalışmaları bitmez. Pepe gibi ani gelişen durumlara da müdahale yeteneğine sahibiz. Geçen sezon 3 günde Talisca’nın transferini gerçekleştirmemiz bunun en güzel örneği” diye konuştu.

TEK GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ İSİM DEĞİL

“Biz olaya, ne dün ‘Beşiktaş Pepe’yi bitirdi’ ne de bugün ‘Pepe olmuyor’ diyenler gibi bakmıyoruz. Başlayan ve karşılıklı yürütülen bir süreç var. Oyuncu şu anda Portekiz Milli Takımı ile Konfederasyon Kupası’nda mücadele ediyor. Bizim niyetimiz kaliteli bir futbolcuyu kadromuza katmak. Olur mu, olmaz mı; onu göreceğiz. Ancak stoper mevkii için görüştüğümüz tek isim Pepe değil. Alternatif oyuncular da var” dedi.

12SAKATLIK YAŞADI

34 yaşındaki Pepe, Real Madrid’de son 3 yılda 5’i geçtiğimiz sezon olmak üzere 12 sakatlık yaşadı. Tecrübeli oyuncu, bu nedenle 51 maçta takımdan uzak kaldı.

(Sabah)

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