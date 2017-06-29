Beşiktaş’tan flaş karar! UEFA’dan ceza gelirse…

Beşiktaş Yönetimi, UEFA Temyiz Kurulu cezayı onarsa 2 yıl boyunca Avrupa'ya taraftar götürmemeyi planlıyor.

UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği 2 yıl ertelemeli 1 sezon Avrupa'dan men cezasına itiraz eden siyah-beyazlılar, 13 Temmuz'daki duruşmada kararın değişmemesi halinde radikal bir adım atacak. Risk istemeyen yönetim yaptırım boyunca taraftarını deplasmana götürmeyecek.

Fransa'da oynanan Lyon maçı öncesi yaşanan olaylar nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve 2 sezon boyunca tribün olaylarının çıkmaması şartıyla Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Beşiktaş'ta yöneticiler 13 Temmuz'da savunma için İsviçre'ye gidecek. Şok ceza nedeniyle UEFA'ya yaptığı itiraz başvurusu kabul edilen siyah-beyazlı yönetim geniş kapsamlı bir savunma gerçekleştirecek.

İlk olarak kendilerine verilen ertelemeli cezanın haksız olduğunu yineleyecek olan Beşiktaş Yönetimi, görüntüler eşliğinde yaşananların Lyon Kulübü Yönetimi'nin sorumluluğunda olduğunu dile getirecek. Beşiktaşlı taraftarların olay çıkarmadığını anlatarak hadiselerin tamamen Fransız tribünlerinde yaşandığını anlatacak olan siyah-beyazlılar daha sonra UEFA'nın vereceği kararı bekleyecek.

UEFA Temyiz Kurulu'ndan da aynı kararın çıkması durumunda Beşiktaş Yönetimi'nin Avrupa deplasmanlarına taraftar götürmeme kararı alabileceği iddia edildi. Vodafone Park'taki maçlarda tribün olayları çıkmasını beklemeyen ve İstanbul'da kontrolün tamamen kulüpte olması nedeniyle endişe taşımayan yönetim, UEFA Temyiz Kurulu'nun cezayı onaması halinde deplasman maçlarını riske atmamayı düşünüyor. UEFA Disiplin Kurulu yeni bir taraftar olayı yaşanması halinde siyah-beyazlı kulübü 1 yıl Avrupa kupalarından men edeceğini duyurmuştu.

Mektup geldi

UEFA, Beşiktaş Kulübü'ne gönderdiği davet mektubunda itiraza ilişkin duruşmanın 13 Temmuz Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacağını resmen bildirdi. Mektupta duruşmanın TSİ 10.30'da başlayacağı bilgisi de yer aldı.

Karar transferi etkilemeyecek

Beşiktaş transfer çalışmalarında plan değişikliği yapmayacak. UEFA'dan çıkacak kritik kararı transferlerle bağlantılı hale getirtmek istemeyen siyah- beyazlı kulüp, mevcut çalışmalarını sonuna kadar sürdürecek. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Kartal dev arenada üst turlara çıkabilecek bir kadro oluşturacak.

(Skorer)

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