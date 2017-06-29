Beşiktaş’a pilot takım aranıyor

Kocaeli Birlikspor'un 5 milyon TL borcu olduğunu öğrenen Beşiktaş, bu gelişme üzerine yeni bir takım satın almak için düğmeye bastı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, göreve geldiği günden bu yana alt liglerde mücadele eden bir takımla pilot takım çalışması yapmak istiyordu.

Bu kapsamda Adanaspor, Bayrampaşa, Dikilitaş ve Beylerbeyi ile ‘iyi niyet' anlaşmaları yapılmış, fakat verim alınamamıştı.

Çareyi kulüp satın almakta bulan Kartal, 2. Lig ekibi Kocaeli Birlikspor'la 10 milyon TL bedel üzerinde anlaştı, ancak bu da gerçekleşmedi. Nedeni ise çok geçmeden ortaya çıktı. Körfez ekibinin 5 milyon TL borcu olduğu ve kadrosunda sözleşmeli yalnızca 4 futbolcu kaldığı ifade edildi. Beşiktaş, bu gelişme üzerine yeni bir takım satın almak için düğmeye bastı.